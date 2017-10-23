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اشتباكات عنيفة عقب مباراة بلدية وغزل المحلة (صور)

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اشتباكات عنيفة عقب مباراة بلدية وغزل المحلة (صور) اشتباكات عنيفة عقب مباراة بلدية وغزل المحلة (صور)

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كتب-كريم قماح

شهدت مباراة بلدية المحلة ونظيره غزل المحلة، أحداث عنف عقب إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية، معلنًا فوز الغزل بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدور التمهيدى الرابع بكأس .

جاءت الاشتباكات عندما بدأ لاعبى غزل المحلة بالاحتفال بالفوز داخل ملعب بلدية المحلة والذى أقيمت المباراة على أرضه، واعترض لاعبى الأخير على تلك الاحتفالات وبدأت الاشتباكات بالأيدي والعصي والكراسي.

وتدخل الأمن على الفور لفض الأشتباكات وعقب ذلك تطورت الأحداث واقتحم الجمهور أرضية الملعب، ودارت اشتباكات عنيفة، وقام بعض من جمهور الفريقين بخطف الكرات وقوائم المرمى، والهروب من الملعب.

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ودعمت قوات الأمن المكلفة بتأمين الملعب، وقاموا بفض الاشتباكات، التى أسفرت عن إصابة الكثير من اللاعبين وسرقة ملحقات الملعب.

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