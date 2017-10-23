كيف استفاد الأهلي من الثلاثي الأجنبي في موقعة النجم الساحلي؟

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أمطر النادي الأهلي، ضيفه النجم الساحلي التونسي، بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويضرب الأهلي موعدًا في نهائي دوري الأبطال الذي غاب عنه 4 أعوام، ليصطدم بالمتأهل الأخر الوداد المغربي، لتحديد بطل هذه النسخة.



وأحرز سداسية المارد الأحمر كل من " علي معلول (هدف)، وليد أزارو (هاتريك)، ورامي ربيعة (هدف)، وجاء هدف عكسي عن طريق حمدي النقاز لاعب النجم الساحلي".



وشارك الثلاثي الأجنبي في تشكيلة النادي الأهلي في مواجهة النجم الساحلي منذ بداية اللقاء، وقدموا جميعاً أداءاً رائعًا وقاموا بدورهم على أكمل وجه ليصعدوا بفريقهم إلى نهائي الأميرة الإفريقية في ليلة تاريخية شهدت 8 أهداف.



وفيما يلي يستعرض لكم «الفرسان» ما قام به كل لاعب من الثلاثي الأجنبي وساهم في صعود الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.



- التونسي علي معلول



صاحب الصدمة الأولى للفريق التونسي فى لقاء الأمس، والذي لم ينتظر سوى أقل من دقيقتين ليحرز الهدف الأول للنادي الأهلي ليؤكد على أن المارد الأحمر لديه إصرار على حسم المعركة منذ البداية، وفرض السيطرة منذ الدقائق الأولى.



وإستمر تألق التونسي علي معلول خلال اللقاء وساهم بشكل كبير فى زيادة الفاعلية الهجومية للمارد الأحمر باستغلال المساحات الخالية فى قلب دفاعات النجم الساحلي، وقام بصناعة الهدف الثالث بعدما تسلم الكرة من منتصف الملعب واخترق بها دفاع النجم حتى وصل لمنطقة الجزاء ليمرر عرضية رائعة للمغربي وليد أزارو الذي نجح فى إسكانها الشباك.



كما ساهم الدولي التونسي فى صناعة الهدف الرابع لفريقه، بعدما مرر الكرة بطريقة رائعة لمؤمن زكريا الذي بدوره مررها بعرض الملعب للمغربي وليد أزارو ليحرز رابع أهداف اللقاء، ليقدم للنادي الاهلي كافة الحلول التي رجعت كفته على نظيره التونسي.



- المغربي وليد أزارو



كتب المغربي وليد أزارو أمس شهادة ميلاده مع النادي الأهلي، بعدما نجح فى إحراز ثلاثة أهداف ساهمت بشكل كبير فى فوز فريقه بسداسية على النجم الساحلي، ليصبح بعدها الدولي المغربي نجم الشباك الأول في القلعة الحمراء.



وعلى الرغم من الإنتقادات التي تعرض لها المدرب حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، بسبب إشراك وليد أزارو فى جميع المواجهات الهامة، إلا أن اللاعب رد بقوه أمس على هذه الإنتقادات، وترك بصمته فى صعود الاهلي لنهائي دوري الأبطال، وأكد ان إعتماد البدري عليه كان صحيحًا للغاية.



- النيجيري جونيور أجاي



على الرغم أن اللاعب النيجيري جونيور أجاي لم يكن فى مستواه المعهود والذي كان منتظرا أن يعطى أكثر من ذلك في هذه المباراة، إلا أن اللاعب ظهر باداء جيد أيضاً ساهم بشكل كبير فى فوز فريقه وصعوده إلى النهائي.



ونجح اللاعب فى خلق محطات فى منتصف الملعب للنادي الاهلي للاستحواذ على الكرة، وتمريرها للثنائي وليد أزارو ومؤمن زكريا، وإستطاع اللاعب أن يشارك فى صناعة الهدف الثاني لفريقه بعدما أستحوذ على الكرة من بين ثلاث لاعبين للنجم الساحلي وقام بتمريرها لصالح جمعة الذي أعطى مؤمن زكريا الكرة فى منطقة خالية تمامًا مرر من خلالها عرضية على رأس وليد أزارو الذي أسكنها الشباك.



كما ساهم اللاعب فى صناعة الهدف الثالث لفريقه بعدما إرتد بالكرة من منتصف ملعب فريقه بطريقة رائعة ويمررها لمعلول الذي كرر سيناريو الهدف الثاني وأعطى وليد أزارو الكرة ليمضي على ثالث الاهداف، ليأكد اللاعب النيجيري أنه كان محطة قوية للنادي الاهلي خلال اللقاء وساهم بشكل كبير فى الفوز.



