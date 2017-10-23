السيطرة على حريق بقطار سولار في قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

تمكنت قوات الدفاع المدني في قنا، مساء اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب فى عربة بقطار سولار، أثناء تخزينه بمحطة سكك حديد قنا.

كشفت التحريات نشوب حريق بالقطار رقم 508 والمحمل بـ 25 عربة سولار، القادم من القاهرة في طريقة إلى الأقصر، وذلك أثناء تخزينه بمحطة قنا.

فصلت العربة التي اندلع بها الحريق عن باقي القطار، وأخمدت النيران دون تسجيل إصابات، وتم تسيير حركة القطارات، فيما تبين أن الحريق اندلع نتيجة إلقاء عقب سيجارة، وحرر محضر بذلك.​