أخبار عاجلة

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السيسي لـ "فرانس 24": الإرهابيون سيتوجهون إلى مصر وليبيا بعد سوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لـ "فرانس 24": الإرهابيون سيتوجهون إلى وليبيا بعد سوريا

10:12 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب – محمد الصباغ:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، في حوار مع قناة "فرانس 24" إن الإرهاب هو الخطر الذي يواجهه العالم وليس مصر وفرنسا فقط.

وتابع الرئيس: "إحنا لا بد أن نتكاتف جميعا دا التحدي الحقيقي للإنسانية في العالم كله".

وأضاف أن ما يحدث في سوريا سيترتب عليه اتجاه عناصر من التنظيم نحو ليبيا ومصر وسيناء وغرب إفريقيا، ويجب منع المقاتلين والأسلحة.

وأضاف: "حتى الآن خلال سنتين ونص تلاتة دمرنا اللي قدرنا ندمره. أكثر من 1200 عربية محملة بالأسلحة والذخائر". 

وتحدث الرئيس عن الرؤية المصرية لعدد من القضايا والموضوعات الدولية وعلى رأسها الأزمة في سوريا وليبيا وجهود مصر لمكافحة الإرهاب.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة باريس عبر مطار أورلى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي لـ "فرانس 24": لا يوجد معتقل سياسي واحد في مصر

    أخبار

  • العبادي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث سُبل التعاون بين البلدين

    أخبار

  • مسئول بالخارجية الإيطالية: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب الغادر

    أخبار

  • .. الأسد يستقبل السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات

    أخبار

إعلان

fe6f38a79e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا

الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا