السيسي لـ "فرانس 24": الإرهابيون سيتوجهون إلى مصر وليبيا بعد سوريا

كتب – محمد الصباغ:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، في حوار مع قناة "فرانس 24" إن الإرهاب هو الخطر الذي يواجهه العالم وليس مصر وفرنسا فقط.

وتابع الرئيس: "إحنا لا بد أن نتكاتف جميعا دا التحدي الحقيقي للإنسانية في العالم كله".

وأضاف أن ما يحدث في سوريا سيترتب عليه اتجاه عناصر من التنظيم نحو ليبيا ومصر وسيناء وغرب إفريقيا، ويجب منع المقاتلين والأسلحة.

وأضاف: "حتى الآن خلال سنتين ونص تلاتة دمرنا اللي قدرنا ندمره. أكثر من 1200 عربية محملة بالأسلحة والذخائر".

وتحدث الرئيس عن الرؤية المصرية لعدد من القضايا والموضوعات الدولية وعلى رأسها الأزمة في سوريا وليبيا وجهود مصر لمكافحة الإرهاب.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة باريس عبر مطار أورلى.