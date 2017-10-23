بوفون يفوز بجائزة أفضل حارس في العالم

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بدأ الحفل السنوى الذي يٌقيمه للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على مسرح "لندن بلاديوم"، والذي يوزع فيه جوائز الأفضل للعام 2017، ويشهد الحفل توزيع 7 جوائز وهي: جائزة أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعبة في العالم، أفضل مدرب في العالم، أفضل مُدربة، أفضل حارس مرمى في العالم،جائزة أفضل هدف "بوشكاش"، وجائزة أفضل جمهور.

وفاز الإيطالي جيجي بوفون بجائزة أفضل حارس مرمى بعد قيادته السيدة العجوز للفوز بالدوري الإيطالي والكأس، فضلًا عن وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا، وحصد أسطورة حراسة المرمى في العالم والمتوج بالمونديال في عام 2006 الجائزة بعد تفوقه على كلًا من الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، و مانويل نوير حارس بايرن مينوخ والمنتخب الألماني.