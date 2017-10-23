لودر يحول سيارة ملاكي إلى "خردة".. وقائدها يصارع الموت في المستشفى
لودر يحول سيارة ملاكي إلى "خردة".. وقائدها يصارع الموت في المستشفى
10:11 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
كتب - محمد شعبان:
أصيب شخص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الإثنين؛ إثر حادث تصادم لودر وسيارة ملاكي بمركز البدرشين.
البداية كانت أثناء مرور سيارة ملاكي بالطريق الواصل بين منطقتي الطرفاية والمرازيق، فوجئ قائدها بلودر يسير بسرعة زائدة، لم يستطع تفاديه.
وأسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة الملاكي بكسور ونزيف بالمخ، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة، ولاذ قائد اللودر بالفرار.
وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت التحريات وضبط السائق المتسبب في الحادث.
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