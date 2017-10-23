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البيئة: ارتفاع أسعار "العلف" وراء خفض معدلات حرق قش الأرز

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مصراوي Masrawy

البيئة: ارتفاع "العلف" وراء خفض معدلات حرق قش الأرز

10:06 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

الدكتور خالد فهمي

كتب- أحمد علي:

استعرض الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خطط الوزارة والتحديات والصعوبات التي تواجهها.

وقال فهمي، إن هناك تقدم في منظومة جمع وكبس قش الأرز، مشيرًا إلى أن هناك انخفاض في حالات الحرق هذا العام، وهو ما عقب عليه رئيس اللجنة بقوله: "ربما هذا الخفض بسبب نقص مساحات الأرز".

وعلق فهمي بقوله: "الأمر ليس متعلق بخفض زراعات الأرز، حيث أنه تم زراعة 2 مليون فدان العام الماضي، بينما تم زراعة مليون و ٦٠٠ ألف فدان العام الحالي".

وأشار وزير البيئة إلى أن السبب في خفض معدل الحرق يعود لارتفاع سعر العلف، حيث تم الاستعانة بفرامات لفرم قِش الأرز و تحويله الى علف، قائلا: "هناك اتجاه لتحويل باقي القش إلى ورق من خلال وجود مصنع متخصص في هذا السياق".

وأشار فهمي، إلى أن أحد القضايا المهمة التي تعمل عليها الوزارة، تتمثل في مواجهة أوجه الصرف على مياه النيل لمنع التلوث، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من خطط توفيق الأوضاع البيئية لعدد 7 مصانع للسكر تقوم بالصدف الصناعي المباشر على النهر.

ونوه فهمي، إلى أنه تم تقديم حلول أقل كلفة للحد من أحمال التلوث الناتجة من مصانع السكر، مع تقديم فرص تمويليه ميسرة لتنفيذ المشروعات البيئية الجديدة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، التابع لوزارة البيئة ووافقت وزارة على تنفيذ هذه الحلول.

ولفت فهمي، إلى أنه تم إيقاف 50% من الصرف الصناعي لمصنع سكر الحواميدية، مما أدى إلى خفض الحمل العضوي على نهر النيل بمعدل 175 طنًا.

من جانبه، قال طلعت السويدي رئيس اللجنة، إن جمع القمامة تعد أهم المشكلات، ويجب جمع القمامة من المنبع، وهو دور القطاع الخاص و الشركة القابضة التي سيتم تأسيسها وتضم مستثمرين مصريين.

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