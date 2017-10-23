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السيسي لـ "فرانس 24": لا يوجد معتقل سياسي واحد في مصر

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مصراوي Masrawy

لـ "فرانس 24": لا يوجد معتقل سياسي واحد في

10:09 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب – محمد الصباغ:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، في حوار مع قناة "فرانس 24" إنه لا يوجد في مصر أي معتقل سياسي واتهم المنظمات الحقوقية الدولية بأنها تقوم بحملة ضد مصر.

وتابع الرئيس في إجابة لسؤال حول انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان "الشهداء وأسرهم والأطفال والأرامل والأمهات التي فقدت أبناءها، فين حقوق الإنسان هنا؟". وتابع أن الإخوان المسلمين يتعرضون لمحاكمة عادلة.

وتابع "لا يوجد معتقل سياسي. دا أمر مهم هناك إجراءات تقاضي حقيقية يتم مراعاة كافة الإجراءات طبقًا للقانون المصري."

وتحدث الرئيس عن الرؤية المصرية لعدد من القضايا والموضوعات الدولية وعلى رأسها الأزمة في سوريا وليبيا وجهود مصر لمكافحة الإرهاب.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة باريس عبر مطار أورلى.

يشار إلى أن مصر أبرمت مع فرنسا، عام 2015، عقود تسليح بنحو بـ5.2 مليارات يورو، والتي تسلمت بموجبها 42 طائرة رافال، وذلك بجانب حاملتي مروحيات من طراز ميسترل وقعت مصر وفرنسا على عقد الشراء لهما في القاهرة، بحضور رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس والرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث بلغت قيمتهما حوالي 950 مليون يورو.

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