344 مليون دولار حصيلة "مؤتمر جنيف" لمساعدة الروهينجا

جنيف - (أ ش أ)

أعلنت الأمم المتحدة أن حصيلة المؤتمر الدولي للجهات المانحة، والذي عقد اليوم في جنيف من أجل الحصول على تمويل لعمليات المساعدة الإنسانية والطوارئ لتوفير الاحتياجات الأساسية لأكثر من مليون شخص من لاجئي الروهينجا الذين فروا من ميانمار إلى بنجلاديش هربا من العنف وكذلك المجتمعات المضيفة، بلغت 344 مليون دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت المنظمة الدولية قد أعلنت فيه عن حاجتها إلى 434 مليون دولار، للوفاء باحتياجات اللاجئين الروهينجا لفترة الشهور الستة المقبلة وحتى فبراير 2018.

وأشارت الأمم المتحدة - في بيان مشترك لوكالاتها الإنسانية مساء اليوم الاثنين - إلى أنه تم تقديم 35 تعهدا في مؤتمر جنيف الذي شارك في تنظيمه كل من المفوضية العليا لشئون اللاجئين ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وحكومة الكويت وقالت المنظمة إن حكومة بنغلاديش والجمعيات الخيرية المحلية والمتطوعون والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية يعملون على مدار الساعة في الأسابيع الأخيرة لمساعدة اللاجئين عديمي الجنسية الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للأغذية والمياه والمأوى والخدمات الصحية وغيرها من الضروريات.