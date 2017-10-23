أخبار عاجلة

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

344 مليون دولار حصيلة "مؤتمر جنيف" لمساعدة الروهينجا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

344 مليون دولار حصيلة "مؤتمر جنيف" لمساعدة الروهينجا

10:04 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

جنيف - (أ ش أ)

أعلنت الأمم المتحدة أن حصيلة المؤتمر الدولي للجهات المانحة، والذي عقد اليوم في جنيف من أجل الحصول على تمويل لعمليات المساعدة الإنسانية والطوارئ لتوفير الاحتياجات الأساسية لأكثر من مليون شخص من لاجئي الروهينجا الذين فروا من ميانمار إلى بنجلاديش هربا من العنف وكذلك المجتمعات المضيفة، بلغت 344 مليون دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت المنظمة الدولية قد أعلنت فيه عن حاجتها إلى 434 مليون دولار، للوفاء باحتياجات اللاجئين الروهينجا لفترة الشهور الستة المقبلة وحتى فبراير 2018.

وأشارت الأمم المتحدة - في بيان مشترك لوكالاتها الإنسانية مساء اليوم الاثنين - إلى أنه تم تقديم 35 تعهدا في مؤتمر جنيف الذي شارك في تنظيمه كل من المفوضية العليا لشئون اللاجئين ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وحكومة الكويت وقالت المنظمة إن حكومة بنغلاديش والجمعيات الخيرية المحلية والمتطوعون والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية يعملون على مدار الساعة في الأسابيع الأخيرة لمساعدة اللاجئين عديمي الجنسية الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للأغذية والمياه والمأوى والخدمات الصحية وغيرها من الضروريات.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الإمارات تعرقل محاولة قطر لفرض عقوبات على دول المقاطعة

    أخبار

  • بالصور- رضيع يعكس "الوجه القبيح" للحرب في سوريا

    أخبار

  • الأمم المتحدة تسعى لجمع 434 مليون دولار للمساعدة في حل أزمة الروهينجا

    أخبار

  • وزيرة الخارجية الهندية: ميانمار يجب أن تستعيد لاجئيها من مسلمي الروهينجا

    أخبار

إعلان

9f593391d1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي