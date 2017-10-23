بالصور- رئيس "النواب" يزور مصابي حادث الواحات بمستشفى الشرطة

بالصور- وزيرة التضامن: صدور قانون "ذوي الإعاقة" قبل نهاية العام الجاري

كتب- أحمد علي:

زار الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مساء الاثنين، مصابي حادث الواحات الإرهابي بمستشفى الشرطة بالعجوزة، برفقة المستشار أحمد سعد الدين أمين عام المجلس، والدكتورة سحر طلعت مصطفى، رئيسة لجنة السياحة والطيران.

وتفقد رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له- خلال الزيارة- جميع الحالات واطمأن على توفير جميع أشكال الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وأشاد بالروح المعنوية العالية لديهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وحرص رئيس مجلس النواب، على تقبيل رؤوس المصابين، مؤكدًا أن البرلمان يقف جنباً إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة في حربها على الإرهاب، كما أشاد بجهود وتضحيات رجال الجيش والشرطة التي يبذلونها من أجل رفعة هذا الوطن والدفاع عنه.

في المقابل، أكد المصابون أنهم سيخرجون من المستشفى لمواصلة دفاعهم عن الوطن وحربهم على الإرهاب.