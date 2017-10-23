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منى محرز: تحصين 3 ملايين رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية"

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مصراوي Masrawy

منى محرز: تحصين 3 ملايين رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية"

09:40 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

الدكتور مني محرز

كتب-أحمد مسعد:

قالت الدكتور مني محرز، نائب وزير الزراعة، إن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية.

وأضافت محرز، في تصريح خاص لـ مصراوي، الاثنين، أن الهيئة ستنسق مع أجهزت المحافظات لتوقيع الكشف على الماشية في البيوت والأسواق، موضحة أن التحصين يوقي الحيوان من الإصابة بالمرض.

ولفتت محرز إلى أن الوزارة تستهدف تحصين مايقرب من 3 ملايين رأس ماشية، مع وجود تنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظات.

وأكدت نائب وزير الزراعة، أن المرحلة الأولى شهدت تحصين ما يقرب من 80% من المستهدف بمشاركة جميع الأطباء البيطريين بمختلف مديريات الطب البيطرى بالمحافظات.

وشددت منى محرز، على المربيين ضرورة التعاون مع فرق التحصين التي تجوب القرى والنجوع، مؤكدة استخدام نظام الرقم المسلسل لحصر أعداد الحيوانات والاطمئنان على إجراء عمليات التحصين بالشكل الصحيح.

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مصراوي Masrawy

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