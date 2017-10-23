التعليم: نعمل على تقليل كثافة المدارس.. ونحاول زيادة أجور المعلمين

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قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن جلسة مجلس النواب مع الوزير الدكتور طارق شوقي، كانت محاولة استفسار من جانب النواب عن مسائل في التعليم متعلقة بالمدارس والطلاب، وميزانية الوزارة.

أضاف خيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب يساهم في تطوير التعليم، وكل وسائل الإعلام، موضحًا أن الوزير يعمل على تعديل المرتبات داخل الوزارة، وتوزيع المكافآت.

أشار إلى أن «وزارة التعليم لن تُحمل الدولة أي عبء في الميزانية، وستعمل الوزارة على الاستفادة من الميزانية المتاحة وتنمية الموارد الداخلية، دون تكلفة الدولة أي مليم إضافي»، موضحًا أن «الوزارة تعمل على تقليل كثافة المدارس».

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أكد أن «فترة الـ8 أشهر التي تولى فيها وزير التعليم شهدت تغييرات عديدة، وهو يحاول زيادة أجور المعلمين، من خلال تشكيل لجان تعمل على بحث مقترحات بالزيادة دون تحميل الدولة أي مبالغ في الميزانية المخصصة للوزارة».

وكان الوزير طارق شوقي، قد ناقش 40 طلب إحاطة موجهين لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، مع نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد الشريف وكيل المجلس.