تامر أمين عن الحدود الغربية: محتاجة 10 جيوش لتأمينها

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قال الإعلامي تامر أمين، اليوم الاثنين، إن من المستحيل السيطرة على الحدود الغربية لمصر؛لطولها الذي يبلغ 1250 كيلو متر، مضيفًا: «الحدود دية عاملنا صداع، ولايمكن السيطرة عليها، ومحتاجة 10 جيوش لتأمينها».

وأشاد أمين خلال برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» بجهود القوات المسلحة والأجهزة المخابراتية لتأمين هذه الحدود، موضحًا: «الحمد لله بشكل احتراف ومخابراتي ومعلوماتي ، كل يوم أو اثنين تلاقوا لينا ضربة للإرهابيين، ولكن لازم الحدود الليبية المصرية يتشاف لها حل خصوصا أن الوضع في ليبيا الذي يعاني من فوضى».

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وتابع: «إحنا اللي شيلينا هم الحدود دي لوحدنا، والجانب الليبيي يعاني من عدم وجود سيطرة له على هذه الحدود، فما الحل في هذه الحدود؟».