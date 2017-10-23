أخبار عاجلة

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية يوضح حقيقة ميل مبنى مدرسة ابتدائية في العامرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية يوضح حقيقة ميل مبنى مدرسة ابتدائية في العامرية

09:24 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

محافظ الإسكندرية يوضح حقيقة ميل مبنى مدرسة ابتدائية في العامرية

الدكتور محمد سلطان

الإسكندرية - محمد عامر:

أوضح الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، حقيقة الأنباء المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن حدوث ميل بمبنى أحد المدارس الابتدائية في منطقة العامرية غربي المحافظة، مبينًا أن مبانى المدرسة بحالة جيدة.

وقال سلطان، في بيان صحفي اليوم الاثنين: "استجابة لما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود ميل في مبني مدرسة ابن الهيثم الابتدائية والمكونة من طابق ارضي وثلاثة طوابق علوية ووجود شدة خشبية للطابق الرابع، والموجود بجوار قسم شرطة العامرية أول ومبنى الحي، كلف المحافظ هيئة الأبنية التعليمية ورئيس العامرية أول بمعاينة المبنى على الطبيعة وعمل تقرير مفصل حول حالته الإنشائية من خلال مهندسين مختصين".

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه تبين من خلال معاينة المبنى أن الشارع الكائن به المدرسة عبارة عن شارع منحدر من قسم العامرية وحتى الطريق الصحراوي، وأنه تم التأكد من خلال المعاينة الظاهرية من عدم وجود ميل بمبني المدرسة، وذلك خلافًا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت المحافظ إلى أنه تم إخطار جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة متابعة شكاوي المواطنين و التأكد من حلها، كما كلف هيئة الأبنية التعليمية بتشكيل لجنة لتفقد المدارس والاطمئنان على السلامة الإنشائية لها، موجهًا رؤساء الأحياء بأهمية إزالة الإشغالات بالمناطق المحيطة بالمدارس.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عميدة آداب الإسكندرية تفتتح المعرض الأول للهيئة المصرية العامة للكتاب

    أخبار

  • محافظ الإسكندرية: نسعى لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة

    أخبار

  • بالصور- إصلاح الهبوط الأرضي بمطلع كوبري 27 في الإسكندرية

    أخبار

  • القبض على عامل بمدرسة لاتهامه بالتحرش بطفلة في بورسعيد

    أخبار

إعلان

62a238f547.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي