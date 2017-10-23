محافظ الإسكندرية يوضح حقيقة ميل مبنى مدرسة ابتدائية في العامرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أوضح الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، حقيقة الأنباء المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن حدوث ميل بمبنى أحد المدارس الابتدائية في منطقة العامرية غربي المحافظة، مبينًا أن مبانى المدرسة بحالة جيدة.

وقال سلطان، في بيان صحفي اليوم الاثنين: "استجابة لما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود ميل في مبني مدرسة ابن الهيثم الابتدائية والمكونة من طابق ارضي وثلاثة طوابق علوية ووجود شدة خشبية للطابق الرابع، والموجود بجوار قسم شرطة العامرية أول ومبنى الحي، كلف المحافظ هيئة الأبنية التعليمية ورئيس العامرية أول بمعاينة المبنى على الطبيعة وعمل تقرير مفصل حول حالته الإنشائية من خلال مهندسين مختصين".

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه تبين من خلال معاينة المبنى أن الشارع الكائن به المدرسة عبارة عن شارع منحدر من قسم العامرية وحتى الطريق الصحراوي، وأنه تم التأكد من خلال المعاينة الظاهرية من عدم وجود ميل بمبني المدرسة، وذلك خلافًا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت المحافظ إلى أنه تم إخطار جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة متابعة شكاوي المواطنين و التأكد من حلها، كما كلف هيئة الأبنية التعليمية بتشكيل لجنة لتفقد المدارس والاطمئنان على السلامة الإنشائية لها، موجهًا رؤساء الأحياء بأهمية إزالة الإشغالات بالمناطق المحيطة بالمدارس.​