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ترامب ورئيس وزراء سنغافورة يشيدان بصفقة بوينج: رابحة للطرفين

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مصراوي Masrawy

ورئيس وزراء سنغافورة يشيدان بصفقة بوينج: رابحة للطرفين

09:32 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

ترامب ورئيس وزراء سنغافورة يشيدان بصفقة بوينج: رابحة للطرفين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج توقيع اتفاقية بين شركة الخطوط الجوية السنغافورية اليوم الاثنين لشراء طائرات من شركة بوينج الأمريكية بقيمة 8.13 مليار دولار.

ويعقد الزعيمان محادثات في البيت الابيض حول التعاون بين الولايات المتحدة والدولة الأسيوية الصغيرة بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية والدفاعية حيث يستعد ترامب لرحلة تستغرق 12 يوما لآسيا الشهر القادم.

ووافقت الخطوط الجوية السنغافورية على شراء 39 طائرة، في صفقة وصفها لي بأنها "رابحة للجانبين".

وحث لى ترامب على اقامة علاقات تجارية جيدة مع المنطقة، مشددا على شراء بلاده للسلع الأمريكية، بالإضافة إلى السلع الصينية، مشيرا الى ان "العلاقات الامريكية الصينية الجيدة ستعود بالنفع على المنطقة والعالم".

وأشاد ترامب سنغافورة بوصفها "نقطة جذب للتجارة" وأشاد برئيس وزراء سنغافورة بسبب التزامه "بالتجارة العادلة والمتبادلة".

وسحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ التي تضم 12 دولة من دول المحيط الهادئ، بما فيها سنغافورة، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في يناير.

كما بحث الزعيمان قضايا إقليمية أخرى، لا سيما التهديد الذي تمثله .

وقال لى "لا يوجد حل سريع وسهل، والضغط ضروري ولكن الحوار ضروري ايضا"، داعيا ترامب إلى العمل مع الصين وكوريا الجنوبية واليابان لحل هذه القضية.

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