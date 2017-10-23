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العبادي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث سُبل التعاون بين البلدين

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مصراوي Masrawy

العبادي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث سُبل التعاون بين البلدين

09:28 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

العبادي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث سُبل التعاون بين البلدين

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

القاهرة – (مصراوي):

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون والوفد المرافق له، بمكتبه في بغداد.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، والحرب ضد الإرهاب، وإجراءات العراقية لفرض السلطة الاتحادية في محافظة كركوك، إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية.

وأكد العبادي أن المعركة ضد الإرهاب مازالت أولوية بالنسبة لنا وسنكمل تحرير بقية المناطق وتأمين الحدود.

وأشار: "ما قمنا به في كركوك كان إعادة انتشار وفرض لسلطة الدولة، وهي اجراءات قانونية ودستورية، حيث أننا لا نريد خوض معركة مع أي مكون فجميعهم ابناؤنا وارسلنا هذه الرسالة الى كركوك بأن المواطنين الكرد عراقيون أعزاء علينا ونتعامل معهم كبقية مكونات البلد".

وأوضح المبادرة والرؤية العراقية للمنطقة المتكونة من خمس نقاط والتي تقوم على أساس التنمية وبسط الأمن بدل الخلافات والحروب واعطاء امل للشباب.

وفيما يتعلق بالحشد الشعبي أكد الدكتور حيدر العبادي أن مقاتلي الحشد الشعبي هم مقاتلون عراقيون قاتلوا الارهاب ودافعوا عن بلدهم وقدموا التضحيات التي ساهمت بتحقيق النصر على داعش، مبينا أن الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ضمن مؤسسات الدولة، وأن الدستور العراقي لا يسمح بوجود جماعات مسلحة خارج إطار الدولة، مؤكدًا أن علينا تشجيع مقاتلي الحشد لأنهم سيكونون أملا للبلد وللمنطقة.

وبارك تيلرسون الانتصارات المتحققة على داعش واصفًا ما قامت به القوات العراقية بأنه عمل رائع وكبير.

وبين تيلرسون أن واشنطن مع وحدة العراق وأهمية الالتزام بالدستور، مؤكدًا حرص بلاده على الحوار وفق الدستور والابتعاد عن أي صِدام .

وأضاف تيلرسون أن تعزيز الأمن والاستقرار ضروري جدا في العراق معربا عن أمله بمزيد من التعاون في جميع المجالات ومنها النشاطات الاقتصادية.

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مصراوي Masrawy

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