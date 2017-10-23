البدري: دعوات عودة «أبو تريكة» للمنتخب «عاطفية وغير منطقية» (فيديو)

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علق حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، على دعوات عودة محمد أبو تريكة نجم الكرة المصري، للملاعب والمشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وقال «البدري»، خلال لقائه بحلقة الاثنين، من برنامج «المدرج»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على قناة dmc sports، إن هذا الكلام لا يتعدي كونه كلاما عاطفيا وغير منطقي، فلا خلاف على نجومية أبو تريكة كلاعب كبير له قيمته في تاريخ الكرة المصرية، لكن الحديث عن عودته غير محسوب، معلقًا: «كان نفسنا نشوف جيل أبو تريكة وبركات العظيم في كأس العالم لكنهم غير محظوظين، واللاعب نفسه يضحك على هذا الكلام».