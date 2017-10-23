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البدري: دعوات عودة «أبو تريكة» للمنتخب «عاطفية وغير منطقية» (فيديو)

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البدري: دعوات عودة «أبو تريكة» للمنتخب «عاطفية وغير منطقية» (فيديو) البدري: دعوات عودة «أبو تريكة» للمنتخب «عاطفية وغير منطقية» (فيديو)

التحرير

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علق حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، على دعوات عودة محمد أبو تريكة نجم الكرة المصري، للملاعب والمشاركة مع الوطني في بطولة 2018.

 وقال «البدري»، خلال لقائه بحلقة الاثنين، من برنامج «المدرج»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على قناة sports، إن هذا الكلام لا يتعدي كونه كلاما عاطفيا وغير منطقي، فلا خلاف على نجومية أبو تريكة كلاعب كبير له قيمته في تاريخ الكرة المصرية، لكن الحديث عن عودته غير محسوب، معلقًا: «كان نفسنا نشوف جيل أبو تريكة وبركات العظيم في كأس العالم لكنهم غير محظوظين، واللاعب نفسه يضحك على هذا الكلام».

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التحرير

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