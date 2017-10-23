جيرو يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف

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بدأ الحفل السنوى الذي يٌقيمه ا لاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على مسرح "لندن بلاديوم"، للإعلان عن جوائز الأفضل للعام المُنصرم، ويشهد الحفل توزيع 7 جوائز وهي: جائزة أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعبة في العالم، أفضل مدرب في العالم، أفضل مُدربة، أفضل حارس مرمى في العالم، جائزة أفضل هدف "بوشكاش"، وجائزة أفضل جمهور.

وفاز الفرنسي أوليفييه جيرو بجائزة أفضل هدف، بهدفه الرائع بالكعب في كريستال بالاس، متفوقًا على الحارس الجنوب أفريقى أوسكارين ماسولوكى، واللاعبة الفنزويلية دينا كاستيلانوس.