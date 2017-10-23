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زيدان يفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم

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زيدان يفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم زيدان يفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم

التحرير

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بدأ الحفل السنوى الذي يٌقيمه للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على مسرح "لندن بلاديوم"،والذي يوزع فيه جوائز الأفضل للعام 2017، ويشهد الحفل توزيع 7 جوائز وهي: جائزة أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعبة في العالم، أفضل مدرب في العالم، أفضل مُدربة، أفضل حارس مرمى في العالم،جائزة أفضل هدف "بوشكاش"، وجائزة أفضل جمهور.

وفاز الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـ"ريال مدريد" بجائزة أفضل مُدرب في العالم بعد تتويجه بالدوري ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني مع النادي الملكي، متفوقًا على ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس المُتوج بثنائية الدوري والكأس مع السيدة العجوز، وأنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي المتوج بالبريميرليج.

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