مقتل واصابة 13 من الحوثيين شرق صنعاء

صنعاء - (د ب أ)

قتل وأصيب 13 عنصرا من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، اليوم الاثنين، في معارك مع قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية، بمديرية نهم (40 كيلومترا) شرق صنعاء.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين غرب جبل القتب، إثر هجوم شنته ميليشيا الحوثي وصالح على مواقع الجيش.

وأكدت المصادر، تصدي رجال المقاومة الشعبية والجيش لذلك الهجوم، ما أدى إلى مقتل وإصابة 13 من مسلحي الميليشيات، وإصابة اثنين من رجال الجيش.

في غضون ذلك، أوضحت المصادر، أن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع الميليشيات في منطقة مسورة، دون أن تتضح على الفور الخسائر التي خلفها القصف.

وتدور معارك عنيفة بين الطرفين في مديرية نهم منذ أكثر من عامين ونصف، في حين يقول الطرف الأول إنه بات مسيطرا على أهم المواقع العسكرية في هذه المديرية الجبلية ذات الطرق الوعرة.