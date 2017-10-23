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الإمارات تعرقل محاولة قطر لفرض عقوبات على دول المقاطعة

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مصراوي Masrawy

الإمارات تعرقل محاولة قطر لفرض عقوبات على دول المقاطعة

09:17 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

الإمارات تعرقل محاولة قطر لفرض عقوبات على دول المقاطعة

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

جنيف - (د ب أ)

عرقلت الإمارات في اجتماع منظمة التجارة العالمية، الذي عُقد اليوم الاثنين، طلباً تقدمت به قطر يطالب المنظمة باصدار حكم في المقاطعة الاقتصادية المفروضة عليها من جانب دول عربية أخرى من بينها الإمارات.

وقال مسؤول في المنظمة، التي يقع مقرها في جنيف، إن الإمارات ذكرت بأن قيام منظمة التجارة العالمية بعملية تسوية رسمية للنزاعات أم مرفوض لأن اجراءاتها ضد قطر استندت إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، وبما يتفق مع قواعد التجارة الدولية.

كانت والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية والتجارية وخطوط النقل مع قطر في يونيو الماضي، متهمين الدوحة بدعم وتمويل الإرهابيين. ولكن قطر نفت ذلك.

وطالبت الدول الأربع قطر بقطع علاقاتها مع الإرهابيين وتخفيض مستوى علاقاتها مع إيران، المنافس الإقليمي للمملكة العربية السعودية.

وقد اشتكت قطر من أن هذه التحركات ترقى إلى مستوى تدابير قسرية لعزل اقتصادها.

ووفقاً للمصدر الذي تحدث عدم الكشف عن هويته، فإن البحرين والسعودية ومصر دعموا الإمارات في اجتماع منظمة التجارة العالمية.

ووقفت الولايات المتحدة الأمريكية، حليفة المملكة العربية السعودية والعدو اللدود لإيران، إلى جانب الدول الأربع، مؤكدةً على أن منظمة التجارة العالمية يجب ألا تفصل في قضايا تتعلق بالأمن القومي.

ويُمكن لقطر الآن أن تطلب من دول منظمة التجارة العالمية الأخرى التوسط، ويمكنها أن تُقدم طلبا جديدا للتوصل لحكم خلال اجتماع تسوية المنازعات المقبل لمنظمة التجارة العالمية.

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