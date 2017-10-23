الشرطة البرازيلية تقتل سائحة إسبانية بالخطأ في ريو دي جانيرو

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

لقيت سائحة إسبانية حتفها اليوم الاثنين فى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بعد أن فتحت الشرطة النار على السيارة التي كانت تستقلها، حسبما ذكرت وسائل الاعلام المحلية.

وكانت الضحية /67 عاما/ ضمن مجموعة من السياح الذين يزورون "روسينها"، وهو أكبر الاحياء الفقيرة في ثاني أكبر المدن البرازيلية، والذي شهد مواجهات مسلحة متكررة بين الشرطة ومهربي المخدرات في الاسابيع الاخيرة.

ونقلت وكالة أنباء "باند" عن المتحدث باسم الشرطة ايفان بلاز قوله إن الشرطة فتحت النار على السيارة التي تنقل السياح لأنها لم تمتثل لأوامرها بالتوقف.

وتوفيت السائحة الإسبانية بعد وصولها إلى المستشفى. وقد تم اعتقال الشرطي الذي أطلق النار عليها، وفقا لموقع "إكسترا".

ووقع الحادث بعدما تبادلت الشرطة خلال قيامها بدورية في حي "روسينها" النار على أشخاص يشتبه أنهم تجار مخدرات. وأصيب اثنان من عناصر الشرطة.