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"استرداد أراضي الدولة" ببني سويف تبحث طلبات التقنين

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مصراوي Masrawy

"استرداد أراضي الدولة" ببني سويف تبحث طلبات التقنين

08:51 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

اجتماع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي

بني سويف ـ أحمد كامل:

ترأس المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي بالمحافظة، في حضور اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء محمود فاروق رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببني سويف، وذلك لبحث مستجدات الوضع في ملف استرداد أراضي الدولة، وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة باستعادة أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة، منها طلبات تقنين الأراضي التي استقبلتها المحافظة من المواطنين عن طريق مكتب مخصص بالديوان العام لهذا الغرض، ومناقشة الاستفسارات الخاصة بفحص طلبات التقنين ومعاينتها على أرض الواقع وإجراءات البت فيها طبقًا للقانون.

حضر الاجتماع اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية السبع، ومسؤولو الزراعة والري والأملاك والاستثمار وباقي أعضاء لجنة استرداد الأراضي بالمحافظة.​

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