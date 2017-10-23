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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات البخارية بالشرقية​

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مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات البخارية بالشرقية​

08:54 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات البخارية بالشرقية​

ارشيفية

الشرقية - فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز مشتول السوق التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، من ضبط 3 عاطلين متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بضبط "زياد.أ.م.ص" 18 عامًا، و"راغب.إ.م" 23 عامًا، و"علاء.م.الـ.الـ" 20 عامًا، عاطلين ومُقيمين بمشتول السوق؛ لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية من المواطنين بالإكراه.

ضُبط المتهمون وبحوزتهم فردي خرطوش، وطلقتين لذات العيار، وسلاح أبيض (خنجر)، وتبين أنهم وراء سرقة 3 دراجات بخارية.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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