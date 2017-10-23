الأقصر| وزير الثقافة ونظيره التونسي يقفان دقيقة حدادًا على شهداء الواحات (صور)
الأقصر| وزير الثقافة ونظيره التونسي يقفان دقيقة حدادًا على شهداء الواحات (صور)
08:46 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
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الأقصر - محمد محروس:
بدأ المشاركون في حفل افتتاح أسبوع الثقافة التونسي المقام ضمن فعاليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية لعام 2017، مساء اليوم الإثنين، في حضور وزير الثقافة حلمي النمنم، ونظيره التونسي محمد زين العابدين، ووزير النقل التونسي، وعدد من مسؤولي البلدين، بدقيقة حداد على شهداء حادث الواحات الإرهابي.
وشهد الوزراء الثلاثة ومحافظ الأقصر محمد بدر افتتاح معرض كتاب الإصدارات التونسية بالإشتراك مع الهيئة العامة للكتاب، ومعرض للفنون التشكيلية "المدرسة التونسية".
ومن المقرر أن يشهد الوزراء الثلاثة عرض "الزيارة" التي تقدمها الفرقة الموسيقية التونسية التي تتكون من 83 فردًا، بقيادة الموسيقار سامي الجمي.
ويضم الأسبوع عروضًا مسرحية وأمسيات شعرية وعروضًا سينمائية.
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