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بالصور.. تقييم مستشفيات بورسعيد لتطبيق منظومة "التأمين الشامل"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تقييم مستشفيات بورسعيد لتطبيق منظومة "التأمين الشامل"

08:39 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد فريق من هيئة التأمين الصحي، اليوم الإثنين، المستشفيات التابعة للشؤون الصحية بمحافظة بورسعيد، وذلك لتقييم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة، تمهيدًا لتفعيل التطبيق الأولي لمشروع التأمين الصحي الشامل الذي يستهدف إخضاع 100% من سكان تحت مظلة التأمين.

قُسم فريق هيئة التأمين الصحي إلى مجموعتين؛ تولت الأولى المرور على مستشفى الزهور برئاسة الدكتور شفيق جرجس، بينما تولت المجموعة الثانية المرور على مستشفى بورسعيد العام برئاسة الدكتور أسامة فريد.

ويشار إلى أن فريق من وزارة الصحة والسكان يتولى المرور على مستشفيات التأمين الصحي ببورسعيد والمتمثلة في مستشفيات المبرة والتضامن لتقييم الخدمة وفق نفس المعايير التي تم على أساسها تقييم مستشفيات الصحة.​

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