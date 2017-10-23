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مدير أمن الفيوم يتفقد التمركزات للتأكد من جاهزيتها

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مصراوي Masrawy

مدير أمن الفيوم يتفقد التمركزات للتأكد من جاهزيتها

08:37 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

مدير أمن الفيوم يتفقد التمركزات للتأكد من جاهزيتها

الفيوم - أ ش أ:

تفقد مدير أمن محافظة الفيوم اللواء خالد شلبي، اليوم الإثنين، عددًا من المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية للتأكد من جاهزية القوات واستعدادها للتعامل لجميع الاحتمالات.

وذكر بيان صادر عن مديرية أمن الفيوم أن الجولة شملت تفقده مركز شرطة سنورس والتمركزات الأمنية بدائرة المركز، حيث التقى الضباط والأفراد وأثنى على المظهر الانضباطي لهم وأسلوب تعاملهم مع المواطنين، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون واحترامه وملاحقة الخارجين عن القانون وضبطهم.

من ناحية أخرى، أسفرت الحملة المكبرة التي شاركت فيها الإدارات النوعية بالمديرية عن ضبط 7 قضايا سلاح ناري دون ترخيص، و3 قضايا اتجار وتعاطي مخدرات وضبط هارب و 2 من المتهمين الهاربين المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية، وتنفيذ 620 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، وتحرير 1868 مخالفة مرورية.​

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مصراوي Masrawy

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