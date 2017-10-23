«تشريعية البرلمان» تؤجل حسم مصير عضوية «سحر الهواري»

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قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف تأجيل النظر فى عضوية النائبة سحر الهوارى، بعد الحكم ضدها بالحبس خمس سنوات بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للجنة إلى الاجتماع القادم.

وترأس اجتماع اللجنة النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، بعد أن تنحى النائب بهاء أبو شقة عن رئاستها بسبب مشاركة في كتابته مذكرة الطعن للنائبة أمام محكمة النقض.

وقال الشريف، إن المعروض أمام اللجنة الحكم الخاص بالزميلة سحر الهوارى، الذى قضى فى حقها بعقوبة سالبة للحرية بالحبس خمس سنوات، وطعنت أمام النقض، ووصل الحكم للمجلس، وأحيل إلى اللجنة، وتم توزيع الحكم على النواب لدراسته.

وتابع: «هناك دعوى أمام مجلس الدولة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة وحدد لها الأربعاء القادم بسبب أن سحر وشقيقها عضوان فى مجلس إدارة الاتحاد، وبالتالي ليست اللجنة التشريعية فقط من تدرس الموضوع لكن مجلس الدولة سيتناولها أيضًا، ويمكن أن يصدر مجلس الدولة حكمًا بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، انصياعًا لحكم المحكمة، واللجنة التشريعية ما زالت تدرس فيه».

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وتابع: «فهل الأذكى للعدالة أن تتخذ اللجنة التشريعية قرارها، قبل أن يصدر مجلس الدولة حكمًا بحل اتحاد الكرة، ويكون هناك حديث بتخاذل اللجنة أو تعطيل اللجنة للأحكام».

في المقابل، طالب النائب ثروت بخيت بمخاطبة رئيس المجلس محكمة النقض للنظر فى الشق المستعجل فى النقض حتى لا يقال إن المجلس يتخلص من أعضائه.

وكان قد صدر حكم بشأن النائبة سحر الهوارى بالحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، للتهرب من سداد الديون بادعاء إفلاسها.