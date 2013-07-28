"الوطن" تنشر أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي

كتب : أحمد الخطيب الأحد 28-07-2013 13:03

حصلت "الوطن" على نتيجة انتخابات مجلس الأمة الكويتي، بعد انتهاء عمليات الاقتراع أمس، وذلك من لجنة الانتخابات الكويتية، وأرسل الشيخ صباح الأحمد الجابر، أمير الكويت برقيات تهنئة للمرشحين الفائزين في الانتخابات، مطالبا منهم بتحمل المسؤولية بما يحقق آمال وطموح الكويتيين، وطالب الشيخ نواف الأحمد الصباح، ولي العهد الفائزين، بالعمل من أجل رفعة البلاد، متمنيا لهم التوفيق.

و"الوطن" تنشر أسماء الفائزين في الدوائر الخمس التي أجريت فيها عمليات الاقتراع.

الدائرة الأولى

أعلن المستشار صالح عبدالله الحمادي، رئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بشرف عضوية المجلس وفق الترتيب التالي:

1- عدنان سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد "4975 صوتا"

2- فيصل سعود صالح الدويسان "3628 صوتا"

3- يوسف سيد حسن سيد علي صالح الزلزلة "3509 أصوات"

4- عيسى احمد محمد حسن الكندري "3326 صوتا"

5- صالح احمد حسن عاشور "3219 صوتا"

6- مبارك سالم مبارك ناصر الحريص "3209 اصوات"

7- عبدالله محمد عبدالرحمن عبدالمحسن الطريجي "3151 صوتا"

8- كامل محمود محمد محمود العوضي "3089 صوتا"

9- محمد مروي ملفي مبارك الهديه "2804 أصوات"

10- معصومة صالح محمد المبارك "2317 صوتا"

الدائرة الثانية

أعلن المستشار بدر الحوطي رئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس وفق الترتيب التالي:

1- مرزوق علي محمد ثنيان الغانم "3170 صوتا"

2- رياض أحمد محمد صالح العدساني "2849 صوتا"

3- راكان يوسف حمود يوسف أحمد النصف "2527 صوتا"

4- عادل مساعد محمد الجار الله الخرافي "2058 صوتا"

5- علي فهد راشد علي الراشد "1819 صوتا"

6- حمد سيف محمد جديع الهرشاني "1753 صوتا"

7- عوده عوده بشيت هجيج عوده الرويعي "1667 صوتا"

8- خلف دميثير عجاج جازع العنزي "1637 صوتا"

9- عبدالرحمن صالح سالم عبدالله الجيران "1554 صوتا"

10- خليل إبراهيم محمد حسين الصالح "1505 أصوات"

الدائرة الثالثة

أعلن المستشار أنور العنزي رئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس وفق الترتيب التالي:

1- علي صالح محمد صالح العمير "3560 صوتا"

2- خليل عبدالله علي عبدالله "3099 صوتا"

3- فيصل فهد محمد علي الشايع "2623 صوتا"

4- روضان عبد العزيز العبدالله الروضان "2148 صوتا"

5- صفاء عبد الرحمن عبد العزيز سعود الهاشم "2036 صوتا"

6- جمال حسين فهد عمر العمر "1996 صوتا"

7- محمد ناصر عبدالله محسن الجبري "1678 صوتا"

8- يعقوب عبد المحسن يعقوب عبد الرحمن الصانع "1460 صوتا"

9- عبد الكريم عبدالله مدربي حبيب عبد الكريم الكندري "1424 صوتا"

10- أسامة يوسف خالد محمد شديد الطاحوس "1403 أصوات"

الدائرة الرابعة

أعلن المستشار سعد الصفران رئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس وفق الترتيب التالي:

1- سلطان جدعان عواد مذود الشمري "2901 صوت"

2- سعد علي خالد خنفور الرشيدي "2478 صوتا"

3- سعود نشمي عواد معلج الحريجي "2459 صوتا"

4- ماجد موسى عبد الرحمن بطي المطيري "2402 صوت"

5- محمد طنا طواري صعفان العنزي " 2372 صوتا"

6- عسكر عويد عسكر بقان العنزي "2287 صوتا"

7- منصور فالح منصور عليان الظفيري "2202 صوت"

8- مبارك بنيه متعب فهد الخرينج "1962 صوتا"

9- حسين قويعان محمد الشريف المطيري "1873 صوتا"

10- عبد الله مرزوق ناهي مفرج العدواني "1633 صوتا"

الدائرة الخامسة

أعلن المستشار حسين العبد الكريم الرمضان رئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم عضوية المجلس وفق الترتيب التالي:

1- عبدالله إبراهيم عبدالله التميمي "4135 صوتا"

2- ماضي محمد فالح علي عايد الهاجري "3251 صوتا"

3- فيصل محمد أحمد حسن الكندري "2977 صوتا"

4- طلال سعد جلال سعود السهلي "2785 صوتا"

5- حمدان سالم فنيطل حيي العازمي "2407 اصوات"

6- محمد هادي هايف عبدالله الحويلة "2139 صوتا"

7- سيف مطلق سيف معجام العازمي "1754 صوتا"

8- حمود محمد ناصر احمد الحمدان "1716 صوتا"

9- سعدون حماد عبيد مزعل بداح العتيبي "1645 صوتا"

10- احمد عبدالله سعد زايد مطيع العازمي "1640 صوتا"