مراسم استقبال رسمية للسيسي بـ«الدفاع» الفرنسية (فيديو)

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عرضت قناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر وزارة الدفاع الفرنسية.

والتقى السيسي، بوزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، لبحث تعزيز التعاون الثنائي والأوضاع بالمنطقة.

ووقع الرئيس، في سجل كبار الزوار بالوزارة.

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ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى باريس، اليوم الاثنين، في زيارة تستمر حتى الخميس المقبل، يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يبحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة.

وتأتي الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.