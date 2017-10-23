تصدع 7 منازل في قرية ريفا بأسيوط.. والمسئولون يخلون السكان (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أسيوط – محمد ممدوح

​فوجئ سكان قرية ريفا التابعة لمركز أسيوط، اليوم الإثنين، بتصدع​ 7 منازل ​نتيجة للتنقيب عن الآثار.

انتقل ​علي الفور المهندس نبيل الطيبي رئيس مركز ومدينة أسيوط، لموقع البلاغ وبرفقته وليد الوزير، وعلي عبد المنعم مساعدي رئيس المركز ومهندسين وفنيين بالإدارة الهندسية بالمركز بالمعاينة علي الطبيعة.

وتبين من المعاينة الأولية، وجود حفر داخل منزل المواطن "س.أ.ع" صاحب المنزل بعمق 7 أمتار وقطر متر ونصف مما أدي إلى تصدع 7 منازل في حالة خطرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الإدارة الهندسية والوحدة المحلية بريفا وتم إبلاغ نقطة الشرطة بقرية درنكة التابعة لها القرية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

شاهد أيضا

كما تم استدعاء أصحاب المنازل التي بها تصدع لاتخاذ إقرارات بالإخلاء فورًا، حفاظا علي أرواح المواطنين.