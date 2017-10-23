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القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"

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مصراوي Masrawy

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية الاتصالات "مرفوض"

08:31 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

كتب- أحمد علي:

رفض المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محاولات البعض للربط بين حادث الواحات البحرية وتغطية شبكات الاتصالات بجميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، على هامش اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النوّاب، اليوم الاثنين، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس عن زيادة شرائح شحن كروت الهاتف المحمول.

وأكد وزير الاتصالات، أن الشبكات تغطي طريق الواحات البحريّة بالكامل والمناطق المأهوله بالسكان، إلا أن الشبكة تضعف طبيعيًا كلما تم الاتجاه للمناطق غير المأهولة بالسكان في الصّحراء.

وكانت مأمورية للشرطة قد تعرضت لهجوم إرهابي بمنطقة الكيلو 135 بالواحات البحرية، الجمعة، أسفرت عن استشهاد 16 ضابطًا ومجندًا، ومقتل وإصابة 15 إرهابيًا.

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