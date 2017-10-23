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الرئيس السيسي يجري مباحثات مع وزيرة الدفاع الفرنسية في باريس

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مصراوي Masrawy

الرئيس يجري مباحثات مع وزيرة الدفاع الفرنسية في باريس

08:25 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

الرئيس السيسي يجري مباحثات مع وزيرة الدفاع الفرنسية في باريس

الرئيس عبد الفتاح السيسي

باريس- (أ ش أ):

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، مع وزيرة الدفاع الفرنسية لورنس بارلي وذلك بمقر الوزارة.

وبحث الجانبان- على مأدبة عشاء أقامتها وزيرة الدفاع الفرنسية على شرف الرئيس السيسي- سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين وفرنسا.

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية قد استقبلت الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر وزارة الدفاع، واستعرض الرئيس السيسي حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الجمهوري لمصر وفرنسا قبل بدء المباحثات بين الجانبين.

هذا المحتوى من

Asha

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