الرئيس السيسي يجري مباحثات مع وزيرة الدفاع الفرنسية في باريس
الرئيس السيسي يجري مباحثات مع وزيرة الدفاع الفرنسية في باريس
08:25 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
الرئيس عبد الفتاح السيسي
باريس- (أ ش أ):
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، مع وزيرة الدفاع الفرنسية لورنس بارلي وذلك بمقر الوزارة.
وبحث الجانبان- على مأدبة عشاء أقامتها وزيرة الدفاع الفرنسية على شرف الرئيس السيسي- سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين مصر وفرنسا.
وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية قد استقبلت الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر وزارة الدفاع، واستعرض الرئيس السيسي حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الجمهوري لمصر وفرنسا قبل بدء المباحثات بين الجانبين.
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