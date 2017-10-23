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بوتين يصدر مرسوما بتعيين سفيرًا جديدًا لروسيا لدى فرنسا وموناكو

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مصراوي Masrawy

بوتين يصدر مرسوما بتعيين سفيرًا جديدًا لروسيا لدى فرنسا وموناكو

08:33 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

بوتين يصدر مرسوما بتعيين سفيرًا جديدًا لروسيا لدى فرنسا وموناكو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - )أ ش أ(

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مرسوما بتعيين نائب وزير الخارجية السابق أليكسي ميشكوف سفيرا لروسيا في فرنسا وإمارة موناكو.

وذكرت قناة ( اليوم) أن ميشكوف سوف يخلف السفير الحالي ألكسندر أولروف ، مشيرة الى أن السفير الجديد يبلغ من العمر 58 عاما ، وبدأ مسيرة العمل الدبلوماسي عام 1981 ، ويجيد اللغات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية.

ومن المنتظر أن يتولى ألكسندر بانكين مدير ادارة المنظمات الدولية بالخارجية الروسية منصب نائب الوزير خلفا لميشكوف.

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Asha

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