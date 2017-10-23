بوتين يصدر مرسوما بتعيين سفيرًا جديدًا لروسيا لدى فرنسا وموناكو
بوتين يصدر مرسوما بتعيين سفيرًا جديدًا لروسيا لدى فرنسا وموناكو
08:33 م الإثنين 23 أكتوبر 2017
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو - )أ ش أ(
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مرسوما بتعيين نائب وزير الخارجية السابق أليكسي ميشكوف سفيرا لروسيا في فرنسا وإمارة موناكو.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن ميشكوف سوف يخلف السفير الحالي ألكسندر أولروف ، مشيرة الى أن السفير الجديد يبلغ من العمر 58 عاما ، وبدأ مسيرة العمل الدبلوماسي عام 1981 ، ويجيد اللغات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية.
ومن المنتظر أن يتولى ألكسندر بانكين مدير ادارة المنظمات الدولية بالخارجية الروسية منصب نائب الوزير خلفا لميشكوف.
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