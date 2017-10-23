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رئيس الأرجنتين يعد بإصلاحات شاملة بعد الفوز في الانتخابات التشريعية

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رئيس الأرجنتين يعد بإصلاحات شاملة بعد الفوز في الانتخابات التشريعية

08:31 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

رئيس الأرجنتين يعد بإصلاحات شاملة بعد الفوز في الانتخابات التشريعية

الرئيس الأرجنتيني ماوريشيو ماكري

بوينس آيرس -(د ب أ)

أعلن الرئيس الأرجنتيني ماوريشيو ماكري اليوم الاثنين عن برنامج اصلاحات شاملة بعد فوزه في انتخابات التجديد النصفي للبرلمان مطلع الأسبوع الحالي، قائلا إن بلاده تدخل الآن "حقبة من الاصلاح الدائم".

وقال ماكري /58 عاما/ خلال مؤتمر صحفي "لقد قررنا أن نكون... دولة عصرية تصبح مندمجة في العالم. يتعين على الأرجنتين ألا تخشى الاصلاحات ، فذلك سوف يساعدنا في العيش بصورة أفضل".

يذكر أن ائتلاف ماكري /كامبيموس أي "دعونا نتغير" ، الذي ينتمي إلي تيار يمين الوسط ، فاز في 13 دائرة من الدوائر الانتخابية الإقليمية الـ 24 في البلاد ، بما في ذلك الدوائر الخمس الأكثر تعدادا للسكان وهي أقاليم بوينس آيرس وسانتا في وكوردوبا وميندوزا وكذلك العاصمة بوينس آيرس ذاتية الحكم.

وأضاف الرئيس الأرجنتيني "يمكننا أن نجري أسبوعيا عشرات الاصلاحات التي توفر الوظائف: هناك اصلاحات سياسية وموسسية ، اصلاحات لنظام التعليم ...الميزانية الوطنية والميزانيات الإقليمية".

كما أشار إلى الحاجة إلى اصلاح العمل الذي يمكن التفاوض بشأنه بصورة مستقلة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ورغم نجاحه في انتخابات أمس الأحد التي شهدت انتخاب نصف عدد مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ، لا يزال الائتلاف الحكومي يمثل أقلية في كلا المجلسين وسيتعين عليه التفاوض مع أحزاب المعارضة بشأن أي اصلاحات.

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