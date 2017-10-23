«فيفا» يحذر من حل اتحاد الكرة: قد نوقف النشاط الرياضي

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كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) أرسل ردا للجبلاية على استفساره عن موقفه في ظل ما تردد مؤخرا من ضرورة الدعوة إلى انتخابات جديدة قبل 30 نوفمبر من العام الجاري ..

وقال الفيفا في خطابه: "أحطنا علما أن القيادة الحالية للاتحاد المصري تم انتخابها في 30 أغسطس 2016 بمراقبة من مندوبي الفيفا والكاف وأن مدة القيادة الحالية هي من 2016 حتى 2020".

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وأضاف الفيفا في خطابه: "طبقا للمادة 14 البند الأول والمادة 19 من لائحة النظام الأساسي للفيفا فإن كل الاتحادات الأعضاء بما فيها الاتحاد المصري ملزمة بإدارة شئونها بصورة مستقلة دون تأثير غير مناسب من أي طرف ثالث، ومخالفة هذه الالتزامات يمكن أن يؤدي إلى عقوبات على النحو المنصوص عليه في لائحة النظام الأساسي للفيفا".

واختتم الفيفا خطابه بالقول: "وفي النهاية فإن أي قرار من جهة حكومية أو المحاكم المدنية يخالف ذلك إذا تم تنفيذه يعتبر على الأرجح تدخلا في الشئون الداخلية للاتحاد المصري وسيتم إحالة المسألة إلى أعلى السلطات بالفيفا للنظر في العقوبات الواجب فرضها في هذه الحالة بما في ذلك إيقاف الاتحاد المصري".