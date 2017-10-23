البدري: مقتنع بـ «متعب».. وسيتم الاستغناء عن مثيري المشاكل

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قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إنه لا يوجد بينه وأى لاعب بالفريق أى صدام مشكلة على الإطلاق، مؤكدًا أن هذا الوصف غير لائق لأنه في النهاية المدرب مدرب واللاعب لاعب ولكل منهما خطوطه.

وتأهل الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد اكتساحه لضيفه النجم الساحلي، بستة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب «برج العرب»، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وشدد «البدري»، خلال لقائه بحلقة الاثنين، من برنامج «المدرج»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على قناة dmc sports، على أن افتعال أى لاعب لمشكلة حقيقية معه تعنيه أن اللاعب لن يكون له مكان بالفريق في وجوده، موضحًا ان اختلاف وجهات النظر بينهما أمر وارد خاصة أن جميع اللاعبين يرغبون في اللعب والحصول على فرصة.

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وأضاف، أنه حريص على تحقيق العدل بين لاعبي الفريق، ومنحهم الفرصة خاصة من يجتهدون بقوة في التدريبات، ولا يكتفي بمجرد امتلاك لاعب لرصيد سابق.

وتحدث مدرب القلعة الحمراء، عن خلافه مع نجم الفريق عماد متعب، مؤكدًا أنه مقتنع به وأهميته كمهاجم صاحب تاريخ ورصيد كبير، مختتمًا «متعب ليس بحاجة لتقييم».