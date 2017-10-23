عبد الحفيظ: لهذا السبب فضلنا مواجهة الوداد يوم الأحد (فيديو)

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن اختيار يوم الأحد المقبل لمواجهة الوداد المغربي، في ذهاب بطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء لأسباب فنية خاصة أن بعض لاعبي الفريق يعانون من الاصابات والاجهاد، مثل عبد الله السعيد، ومؤمن زكريا، وصالح جمعة، وحسام عاشور، ووليد أزارو.

وتأهل الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد اكتساحه لضيفه النجم الساحلي، بستة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب «برج العرب»، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وأضاف «عبد الحفيظ»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على قناة «الحياة»، أنه يتمنى التوفيق لفريقه في اللقاء، مشيرًا إلى أن حسام البدري المدير الفني خاض مباراة النجم الساحلي بتكتيك رائع تناسب مع الغيابات التي يعاني منها الفريق.

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وتابع مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن مواجهة الفريق التونسي حُسمت أيضًا بعزم اللاعبين ورغبتهم، مؤكدًا أن هناك حالة من التركيز لتحقيق هدف الفوز بلقب البطولة.

وعن تألق وليد أزارو في المباراة وتسجيله 3 أهداف «هاتريك»، أوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني يعلم جيدًا القدرات التي يمتلكها اللاعب كحال بقية عناصر الفريق، مشيرًا إلى أن المهاجم المغربي قد يكون في حاجة لمزيد من الانسجام مع أجواء وظروف اللعب في مصر للوصول لفورمته المعهودة.