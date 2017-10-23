أخبار عاجلة

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

عبد الحفيظ: لهذا السبب فضلنا مواجهة الوداد يوم الأحد (فيديو)

Google+ Print
عبد الحفيظ: لهذا السبب فضلنا مواجهة الوداد يوم الأحد (فيديو) عبد الحفيظ: لهذا السبب فضلنا مواجهة الوداد يوم الأحد (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن اختيار يوم الأحد المقبل لمواجهة الوداد المغربي، في ذهاب بطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء لأسباب فنية خاصة أن بعض لاعبي الفريق يعانون من الاصابات والاجهاد، مثل عبد الله السعيد، ومؤمن زكريا، وصالح جمعة، وحسام عاشور، ووليد أزارو.

وتأهل الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد اكتساحه لضيفه النجم الساحلي، بستة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب «برج العرب»، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.  

وأضاف «عبد الحفيظ»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على قناة «الحياة»، أنه يتمنى التوفيق لفريقه في اللقاء، مشيرًا إلى أن حسام البدري المدير الفني خاض مباراة النجم الساحلي بتكتيك رائع تناسب مع الغيابات التي يعاني منها الفريق.

شاهد أيضا

وتابع مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن مواجهة الفريق التونسي حُسمت أيضًا بعزم اللاعبين ورغبتهم، مؤكدًا أن هناك حالة من التركيز لتحقيق هدف الفوز بلقب البطولة.

وعن تألق وليد أزارو في المباراة وتسجيله 3 أهداف «هاتريك»، أوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني يعلم جيدًا القدرات التي يمتلكها اللاعب كحال بقية عناصر الفريق، مشيرًا إلى أن المهاجم المغربي  قد يكون في حاجة لمزيد من الانسجام مع أجواء وظروف اللعب في للوصول لفورمته المعهودة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)