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رد ناري من حسام البدري على كلام «الشوالي» عن علي معلول (فيديو)

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رد ناري من حسام البدري على كلام «الشوالي» عن علي معلول (فيديو) رد ناري من حسام البدري على كلام «الشوالي» عن علي معلول (فيديو)

التحرير

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رد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، على تعليق عصام الشوالي خلال مباراة النجم الساحلي متساءلًا: «هل اقتنع البدري الآن بامكانيات علي معلول»، قائلًا: «الشوالي يعرف منين إني مكنتش مقتنع بمعلول؟».

وتأهل الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد اكتساحه لضيفه النجم الساحلي، بستة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب «برج العرب»، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.  

​وأضاف البدري، خلال لقائه بحلقة الاثنين، من برنامج «المدرج»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على قناة sports، أن مستوى معلول تطور كثيرًا في النواحي الدفاعية، وهو ما كان ينقصه احيانًا بسبب اندفاعه الهجومي، مشيرًا إلى أن بعض الفرق كانت تستغل في البداية اهتمام اللاعب بالتواجد في المناطق الأمامية.

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وأكد مدرب القلعة الحمراء، ان علي معلول نموذج للاعب المحترف في تدريباته وصفاته الشخصية، واصفًا اللاعب بأنه محترف بمعنى الكلمة، ويحرص دائمًا على التركيز الشديد وتقييم مستواه.

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التحرير

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