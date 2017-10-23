البدري عن إهدار أزارو للفرص: «كده نقتل بنزيما» (فيديو)

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تحدث حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تألق وليد أزارو، مهاجم الفريق في مباراة النجم الساحلي، واحرازه 3 أهداف «هاتريك»، مطالبًا منتقدي وجهة نظره بالصبر، لأنه أيضًا له رؤيته الخاصة كمدرب يعلم جيدًا مميزات اللاعب.

وتأهل الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد اكتساحه لضيفه النجم الساحلي، بستة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب «برج العرب»، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

​وأضاف «البدري»، خلال لقائه بحلقة الاثنين، من برنامج «المدرج»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على قناة dmc sports، أن ما يمتلكه «أزارو» من امكانيات ايجابية يتمناها أى مدرب، أهمها سرعة تحول من الخطوط الخلفية لمنطقة الهجوم، معلقًا على الهجوم الذي تعرض له اللاعب بسبب اهداره لبعض الفرص، «على كده نقتل بنزيما بقى».

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وعن كواليس التعاقد مع «أزارو»، أوضح أنه طلب من علاء ميهوب، السفر إلى المغرب لمراقبته وأكد له أنه لاعب جيد، ولديه قدرات مميزة، واقتنعنا بفكرة ضمه، خاصة أن هجوم الفريق كان يفتقد لعنصر السرعة، في ظل وجود مهاجمين بقدرات فنية من نوع ىخر مثل النجم عماد متعب.