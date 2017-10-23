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مسئول بالخارجية الإيطالية: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب الغادر

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مصراوي Masrawy

مسئول بالخارجية الإيطالية: ندعم في حربها ضد الإرهاب الغادر

08:12 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

مسئول بالخارجية الإيطالية: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب الغادر

فينتشنزو أميندولا

القاهرة – (مصراوي)

قدم وكيل وزارة الخارجية الإيطالية، فيتشينزو أميندولا، العزاء في شهداء الشرطة الذين قضوا في اشتباكات الواحات الأخيرة، وذلك في لقاءه اليوم الإثنين مع السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

وصرح السفير إيهاب نصر بأن وكيل وزارة الخارجية الإيطالية استهل اللقاء بتقديم واجب العزاء لشهداء الشرطة المصريين في العملية الإرهابية في الواحات، مؤكدا علي دعم بلاده لمصر في حربها ضد الإرهاب الغادر.

وأضاف نصر أن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين، وسبل التعاون في أعقاب استئناف سفيريّ البلدين لعملهما، وكذلك آليات تذليل العقبات فيما يخص الأمور القنصلية العالقة، بالإضافة إلي مشروعات التعاون المشتركة في مجالات الطافة والزراعة والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الثقافية والزيارات المقترحة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف سرعة العمل على استعادة الزخم للعلاقات بين البلدين الصديقين وإعادتها إلى مسارها الصحيح.

كذلك ناقش الجانبان الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وتنشيط الاتصالات بين رجال الأعمال والشركات في البلدين وإعداد قائمة بالمجالات ذات الأولوية القطاعية للتركيز عليها. كما تم تناول مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وأهمية تطوير تلك العلاقات للجانبين المصري والأوروبي خاصة في المرحلة المقبلة عقب إقرار أولويات المشاركة للأعوام الثلاث القادمة. واختم السفير إيهاب نصر تصريحاته بالإشارة إلي أن الجانبين تطرقا كذلك إلي الملفات الإقليمية والتي تحظى باهتمام مشترك مثل الملف الليبي وسوريا وملف الهجرة الغير الشرعية وعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أثنى المسئول الإيطالي على الدور المصري الرائد في إتمام المصالحة الفلسطينية.

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