الزراعة: حصد مليون و129 ألف فدان أرز حتى الآن.. وتسجيل 6518 محضرًا

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاثنين، تقريرًا من الإدارة المركزية لقطاع الإرشاد الزراعي حول تدوير مخلفات قش الأرز للموسم الحالي، حيث بلغ إجمالي مساحات الأرز التي تم حصادها حتى 18 من أكتوبر الجاري، مليون و128 ألفا و 998 فدانا، مشيرًا إلى أن عدد محاضر حرق قش الأرز للمساحات المزروعة بلغ 6518 محضرًا بإجمالي مساحة 2138 فدانا.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في تصريح له الاثنين، إن هناك تنسيقًا دوريًا بين وزارتي الزراعة والبيئة لتدوير قش الأرز، موضحًا أن ما تم تجميعه حتى 18 أكتوبر الجاري بلغ 183 ألفا و137 طنا من قش الأرز، بالإضافة إلى تحويله إلى كومات أسمدة بلغت 140 ألفا و676 طنا، وكومات يوريا 14 ألفا و174 طنًا لتحويلها لأعلاف وسماد غير تقليدي يوفر أحد مستلزمات الإنتاج المهمة.

وأشار خليفة، إلى السعي لزيادة الوعي والثقافة بمختلف الجمعيات ومديريات الزراعة بالمحافظات للتعريف بأهمية تجميع قش الأرز، وإعادة تدويره لإنتاج الأسمدة والأعلاف اللازمة للإنتاج الزراعي والحيواني، حيث يحقق ذلك عائدًا كبيرًا علي الدولة والفلاحين أيضا.

وأشار رئيس قسم الإرشاد بوزارة الزراعة، إلى أن الوزارة تعاقدت على عمل 1628 ندوة لتوعية الفلاحين بخطورة حرق قش الأرز في انتشار وزيادة معدلات التلوث الهوائي ومخاطره على الصحة العامة والبيئة.

ولفت خليفة إلى، أن وزارة البيئة تمكنت من خلال المحاور المنتشرة بالمحافظات من السيطرة على الحرائق التي قام بعض الفلاحين المخالفين للتخلص من قش الأرز بها، وتم تحرير عدد 6518 محضرًا حرق مخلفات زراعية حتى الآن بالمحافظات التي تم حصاد الأرز بها.