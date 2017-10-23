بالأسماء.. 4 مصابين بينهم طفل في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

استقبال مسشتفي الخارجة العام

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل في انقلاب سيارة أجرة (ميكروباص) على الطريق الواصل بين مركزي الخارجة وباريس في محافظة الوادي الجديد.

تلقى مدير أمن المحافظة اللواء عبد الرحمن شحاتة بلاغًا من إدارة النجدة بوصول 4 أشخاص مصابين في حادث مروري على طريق (الخارجة - باريس).

تبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص قادمة من قرية الخرطوم بالقرب من منطقة البارموادي جنوبي مدينة الخارجة في الطريق الواصل مع مركز باريس، ما تسبب في إصابة ركابها الأربعة: إبراهيم سليمان إبراهيم (23 سنة)، وعنتر صابر إبراهيم، وسالم منير غطاس (29 سنة)، ويوسف بريك (10سنوات)، بجروح وكدمات وكسور مختلفة بالجسد.

نُقل المصابون بمعرفة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الخارجة العام، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.