أخبار عاجلة

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. 4 مصابين بينهم طفل في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالأسماء.. 4 مصابين بينهم طفل في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

08:13 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

بالأسماء.. 4 مصابين بينهم طفل في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

استقبال مسشتفي الخارجة العام

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل في انقلاب سيارة أجرة (ميكروباص) على الطريق الواصل بين مركزي الخارجة وباريس في محافظة الوادي الجديد.

تلقى مدير أمن المحافظة اللواء عبد الرحمن شحاتة بلاغًا من إدارة النجدة بوصول 4 أشخاص مصابين في حادث مروري على طريق (الخارجة - باريس).

تبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص قادمة من قرية الخرطوم بالقرب من منطقة البارموادي جنوبي مدينة الخارجة في الطريق الواصل مع مركز باريس، ما تسبب في إصابة ركابها الأربعة: إبراهيم سليمان إبراهيم (23 سنة)، وعنتر صابر إبراهيم، وسالم منير غطاس (29 سنة)، ويوسف بريك (10سنوات)، بجروح وكدمات وكسور مختلفة بالجسد.

نُقل المصابون بمعرفة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الخارجة العام، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الوادي الجديد جامعةً ومدارس تقف حدادًا على أرواح شهداء الواحات

    أخبار

  • مصرع 15 وإصابة 6 آخرين في حادث مروري بأسيوط

    أخبار

  • 130 محضرا ضد مستخدمي مياه الشرب في الزراعة بالوادي الجديد

    أخبار

  • تنظيم رحلات "اعرف بلدك" لـ600 شاب وفتاة لزيارة الوادي الجديد

    أخبار

إعلان

6cd4796d28.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي