بالصور.. جامعة كفر الشيخ تبحث مع "الاتصالات" تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

بحث الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مع الدكتورة عبير شقوير مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سُبل التعاون بين الوزارة وجامعة كفرالشيخ في مجال تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة.

يشمل التعاون تدريب ذوي الإعاقة البصرية على تكنولوجيا المعلومات وتوفير برامج ناطقة لهم، فيما من المقرر أن يجرى تنفيذ ذلك عقب الانتهاء من الإجراءات والتراخيص اللازمة من وزارة الاتصالات.

وأكدت مستشارة الوزير اهتمام الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخلق مجتمع دامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من أجل تمكينهم تكنولوجيًا، وتحسين الإتاحة التكنولوجية لهم عبر العديد من الخدمات والبرامج والمنح التدريبية.

وقالت إن التعاون المشترك بين الجامعة والوزارة له أهمية ضرورية تتمثل في الانتفاع بالمعلومات عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة في مجال العلاج عن بعد وتوفير منح تدريب لطلاب الجامعة.​