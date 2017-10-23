فيديو - فتاة ووالداها يطاردان خاطفي شاب سوري.. ومصدر: ضبط المتهمين

كتب – فتحي سليمان:

كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل القبض على متهمين شرعا في خطف رجل أعمال سوري، من أمام منزله بمدينة نصر، أمس الأحد، قائلاً "نتحفظ على متهمين اثنين داخل قسم شرطة مدينة نصر أول".

وانتشر مقطع فيديو للحادث عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شاهده أكثر من مليون شخص حتى الآن، وروت خلاله "يارا"، ابنة العقيد علاء الدين تفاصيل ما حدث مع عائلتها: "مكنتش اتخيل إن ممكن اتحط في الموقف ده كنت أنا وابنى وأمي وأبويا وأختي في العربية بشارع حسنين هيكل عند العطار الهندي، لاحظت عربية سايقها واحد ملثم وواحد عمال يرفس في العربية على الكنبة بلمح البصر، والدي ابتدا يجري ورا العربية، وابتديت أصوت عشان ألفت نظر الناس تساعد إننا نمسك الناس دول".

وأضافت الفتاة أن عددًا من المارة تفاعلوا مع استغاثاتها، وطاردوا المتهمين حتى لحقوا بهم خلف شركة السلاب بمدينة نصر، وتمكنوا من ضبطهما وتلقينهما علقة ساخنة، وتسليمهما إلى رجال الشرطة.

وعلق المصدر على الواقعة بالإشارة إلى أن المجني عليه شاب ثلاثيني ثري، يحمل الجنسية السورية، تعرض لعملية تخدير قبل اختطافه، موضحًا أنه جاري مواجهة المتهمين "زياد ع."، 28 سنة، و"ياسر ن."، 34 سنة، وجمع تحريات حول الواقعة.

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