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محافظ سوهاج: إدراج مشروعات الصرف في 10 قرى بطهطا

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مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج: إدراج مشروعات الصرف في 10 قرى بطهطا

08:03 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

محافظ سوهاج: إدراج مشروعات الصرف في 10 قرى بطهطا

محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم

سوهاج - عمار عبد الواحد:

قال محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، إن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وافقت على إدراج مشروعات الصرف بـ 10 قرى تابعة لمركز طهطا، ضمن خطة مشروعات الهيئة التي سيتم تنفيذها خلال العام المالي.

وأضاف المحافظ أن القرى التي تقرر إدراج مشروعات الصرف بها هي: الشيخ مسعود، وبني حرب، والصفيحة، والجريدات، ونزالي داوود، والشيخ رحومة، والصوالح، ونزلة عمارة، وحاجر مشطا، ونجع حمد.

وأوضح المحافظ أن لجنة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسؤولي الأملاك بالوحدة المحلية في طهطا ورؤساء الوحدات المحلية لقريتي بنجا والصفيحة عاينت المواقع المخصصة لإنشاء محطات الصرف الصحي بالقرى الـ 10 وذلك لدراسة مدى الصلاحية الفنية لتلك المواقع تمهيدًا للبدء في إنشائها. ​

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