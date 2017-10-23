نشطاء في فرنسا يعرضون استضافة حكومة كتالونية في المنفى

باريس - (د ب أ)

عرض نشطاء في فرنسا استضافة حكومة كتالونية محتملة في المنفى إذا ما تفاقمت المواجهة التي يخوضها الإقليم مع مدريد ، حسبما أفاد راديو "فرانس بلو" اليوم الاثنين.

وقال روبير كازانوفاس رئيس لجنة تقرير المصير في كتالونيا الشمالية للإذاعة إن جماعته لديها فيلا بالقرب من مدينة بيربينيا جاهزة لاستضافة رئيس كتالونيا كارلوس بوجديمون وتسعى لاستئجار عقارات أخرى.

وأضاف كزانوفاس قائلا "إنها مسألة أن تكون جاهزا في حال تدهور الوضع وحدوث اعتقالات قبل أن يتم إغلاق الحدود".

ومن المتوقع أن يجري مجلس الشيوخ الإسباني تصويتا يوم الجمعة القادم حول طلب قدمه رئيس الوزراء ماريانو راخوي من أجل إقالة حكومة بوجديمون وإجراء انتخابات إقليمية جديدة، بعد تحدي الإدارة الكتالونية للإحكام القضائية وإجراء استفتاء حول الاستقلال.

يذكر أن مدينة بيربينيا ومنطقة روسيون المحيطة بها هما تاريخيا منطقتان ناطقتان بالفرنسية تم اقتطاعهما من إسبانيا وضمهما لفرنسا في القرن السابع عشر.