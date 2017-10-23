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السيسي يستعرض جهود مكافحة الإرهاب في حوار "فرنسا 24"

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مصراوي Masrawy

يستعرض جهود مكافحة الإرهاب في حوار "فرنسا 24"

07:53 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة – (مصراوي)

يستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، تطورات الأوضاع التي شهدتها خلال السنوات الماضية، وذلك خلال حوار مع قناة "فرنسا 24" على هامش زيارته لفرنسا.

كما يستعرض السيسي أيضًا جهود مصر في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.

كما يستعرض الرئيس الرؤية المصرية لعدد من القضايا والموضوعات الدولية وعلى رأسها الأزمة في سوريا وليبيا وجهود مصر لمكافحة الإرهاب.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة باريس عبر مطار أورلى.

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