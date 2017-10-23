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نائب مهاجمًا وزير الاتصالات: "مش عارف أعمل مكالمة من سوء الخدمة"

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مصراوي Masrawy

نائب مهاجمًا وزير الاتصالات: "مش عارف أعمل مكالمة من سوء الخدمة"

07:38 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

النائب محمد الغول

كتب- أحمد علي:

طالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، تفسير أسباب خصم مبلغ 90 جنيهاً من قيمة 300 جنيهًا يتم شحنها، وذلك من واقع فاتورة رسمية لأحد شركات المحمول.

وقال الغول، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب نضال السعيد، في حضور وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي، اليوم الاثنين: "أتفهم زياده قيمة الخدمة طالما جيدة، لكننا بالنظر إلى الصعيد نجد الخدمة في منتهى السوء.. بحاول أعمل مكالمة في بلدي مش عارف".

وانتقد الغول، مساواة المبالغ التي يدفعها العملاء الذين يحصلون علي خدمة جيدة مثل "جاردن سيتي" أو " الجديدة"، بنظرائهم من العملاء في الصعيد، مطالبا بأن يكون جهاز حماية المستهلك هو الحاكم والمؤشر الحقيقي بين شركات الاتصالات والعملاء.

كذلك انتقد الغول، خلو عقود الإذعان المبرمة بين شركات الاتصالات والمواطنين من أي بند يلزم الشركات بجودة الخدمة، مطالبًا بوجود ما يضمن ويحمي العميل حال سوء الخدمة، قائلًا: اعيب في ذلك علي وزاره الاتصالات.

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