أخبار عاجلة

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"الطوارئ" بجامعة المنصورة تسير قافلة طبية بدكرنس (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الطوارئ" بجامعة المنصورة تسير قافلة طبية بدكرنس (صور)

07:53 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

  • عرض 6 صورة

    40df1600dc.jpg

  • عرض 6 صورة

    2112da60cf.jpg

  • عرض 6 صورة

    dc1373f5ef.jpg

  • عرض 6 صورة

    6978c03cd9.jpg

  • عرض 6 صورة

    cbbca3deea.jpg

  • عرض 6 صورة

    d3823777b1.jpg

إعادة الألبوم

برتوكول تعاون بين حقوق المنصورة وجامعة مانشستر (صور)

الألبوم التالى

برتوكول تعاون بين حقوق المنصورة وجامعة مانشستر (صور)

الدقهلية - رامي القناوي:

نظم قسم الخدمة المجتمعية في مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، اليوم الإثنين، قافلة طبية بقرية نجير التابعة لمركز دكرنس لتقديم الخدمات الطبية لأهال القرية، برعاية الدكتور محمد القناوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور السعيد عبد الهادي عميد كلية الطب، وبرئاسة الدكتور رأفت الزنقراني مدير الاستقبال، وأسامة أبو الفتوح رئيس قسم الخدمة المجتمعية.

ضمت القافلة تخصصات الجراحة، والعظام، والنساء، والأطفال، والأوعية الدموية، والعيون، والأنف والأذن، والتجميل.

أجرت القافلة الكشف على 2000 حالة، وعمل تحاليل الفيروسات الكبدية لـ 100 مريض، كما تم عمل صورة دم كاملة لـ 100 مريض، وتقديم العلاج للحالات المصابة بالمجان.

وأكد الدكتور رأفت الزنقراني أن القافلة تاتي ضمن الخدمات الطبية المختلفة من مختلف التخصصات للقرى والمناطق النائية وتوفير التخصصات التي يحتاجها أهالى هذه القرى لتخفيف تكدس المرضى على المستشفيات الجامعية ومستشفى الطوارئ أثناء الاستقبال وتوفير خدمات وتخصصات طبية متميزة وعلى كفاءة عالية.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • برتوكول تعاون بين حقوق المنصورة وجامعة مانشستر (صور)

    أخبار

  • إحالة 161 من المتغيبين والمنصرفين من العمل بالدقهلية للتحقيق

    أخبار

  • طلاب "تمريض ونوعية" المنصورة يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء الواحات

    أخبار

  • بالصور.. طلاب جامعة المنصورة يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء الواحات

    أخبار

إعلان

c23e803695.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي