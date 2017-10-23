"الطوارئ" بجامعة المنصورة تسير قافلة طبية بدكرنس (صور)

الدقهلية - رامي القناوي:

نظم قسم الخدمة المجتمعية في مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، اليوم الإثنين، قافلة طبية بقرية نجير التابعة لمركز دكرنس لتقديم الخدمات الطبية لأهال القرية، برعاية الدكتور محمد القناوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور السعيد عبد الهادي عميد كلية الطب، وبرئاسة الدكتور رأفت الزنقراني مدير الاستقبال، وأسامة أبو الفتوح رئيس قسم الخدمة المجتمعية.

ضمت القافلة تخصصات الجراحة، والعظام، والنساء، والأطفال، والأوعية الدموية، والعيون، والأنف والأذن، والتجميل.

أجرت القافلة الكشف على 2000 حالة، وعمل تحاليل الفيروسات الكبدية لـ 100 مريض، كما تم عمل صورة دم كاملة لـ 100 مريض، وتقديم العلاج للحالات المصابة بالمجان.

وأكد الدكتور رأفت الزنقراني أن القافلة تاتي ضمن الخدمات الطبية المختلفة من مختلف التخصصات للقرى والمناطق النائية وتوفير التخصصات التي يحتاجها أهالى هذه القرى لتخفيف تكدس المرضى على المستشفيات الجامعية ومستشفى الطوارئ أثناء الاستقبال وتوفير خدمات وتخصصات طبية متميزة وعلى كفاءة عالية.​